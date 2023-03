Bonus casa, Parlamento alla carica sulle cessioni per infissi e caldaie (Di domenica 5 marzo 2023) Martedì 7 marzo scade il termine per gli emendamenti al Dl 11. Tra i correttivi le compensazioni in F24, lo sblocco sul sismaBonus e la riscrittura del calendario Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 marzo 2023) Martedì 7 marzo scade il termine per gli emendamenti al Dl 11. Tra i correttivi le compensazioni in F24, lo sblocco sul sismae la riscrittura del calendario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #24febbraio. Bonus #casa: crediti a rischio per 6 miliardi.… - frontiere_zero : dovete stare a casa e sperare che lo stato faccia una buona scelta, che la prossima volta soccorra in mare, che esc… - fiatvox : @GiuseppeConteIT Il rigurgito mi è venuto quando la sua dittatura governativa, composta da squadristi repressi, mi… - sole24ore : ?? #Bonuscasa 2023: dal #superbonus alle ristrutturazioni, ecco la guida aggiornata con tutte le novità dopo lo stop… - Piterb70 : @LegaSalvini La strada è giusta x la galera visto i casini in Lombardia,sulcis,Krotone,accise,49ml? grazia x un man… -