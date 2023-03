Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimonuandaMaria : RT @ganjaspirito: @LucioMalan La verità è che siete un branco di miserabili parassiti e se fosse stato per voi ci sarebbero stati più morti… - Benevid1Chirlei : RT @Benevid1Chirlei: @Avvenire_Nei @LaStampa @ilmessaggeroit @qn_carlino @fattoquotidiano @ilgazzettino @Quirinale @SERGIOMATTAREL4 Per c… - Benevid1Chirlei : @Avvenire_Nei @LaStampa @ilmessaggeroit @qn_carlino @fattoquotidiano @ilgazzettino @Quirinale @SERGIOMATTAREL4 Pe… - gjscco : RT @ganjaspirito: @LucioMalan La verità è che siete un branco di miserabili parassiti e se fosse stato per voi ci sarebbero stati più morti… - ganjaspirito : @LucioMalan La verità è che siete un branco di miserabili parassiti e se fosse stato per voi ci sarebbero stati più… -

L'unico modo per recuperare i gioielli persarebbe pagare la tassa di importazione obbligatoria, il 50 per cento del valore dell'oggetto in questione, e una multa del 25 per cento del ...E' l'ultima grana che metteguai Jair. Nulla di rilevante penalmente, ma si è trasformato in una scandalo che ha costretto l'ex capitano rifugiato negli Usa e sua moglie Michelle a una ...Per il resto, dal palco, davanti al suo amico l'ex presidente del Brasile Jair, Trump ha ... Dopo averlo dettogiorni scorsi, il tycoon ha ricordato che se verrà eletto bloccherà l'import ...

Bolsonaro nei guai, avrebbe tentato di introdurre illegalmente gioielli in Brasile Gazzetta del Sud

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro avrebbe tentato di introdurre illegalmente in Brasile gioielli per un valore di 3,2 milioni di euro. È quanto si ...Sequestrati alla dogana oggetti in oro e pietre preziose per 3 milioni di euro. L'inchiesta di un giornale imbarazza lo sconfitto da Lula. L'ex ...