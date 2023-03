Bollette gas stravolte | il ribaltone | ecco i nuovi importi E la luce

(Di domenica 5 marzo 2023) Buone notizie sul fronte del gas. Il calo registrato in queste settimane sul mercato olandese - con il Ttf sceso dai 147 euro al megawattora di inizio dicembre agli attuali 46,85 - si fa sentire pure sulle. Dopo il calo fatto segnare a gennaio la tariffa di febbraio per il metano sul mercato tutelato scende a 86,45 euro al metro cubo. Una correzione del 13% rispetto a quella di gennaio, quando la tariffa era scesa del 34,2%. La decisione di abbassare i prezzi è stata presa dall'Arera, l'autorità pubblica che fissa le tariffe energetiche sui mercati protetti. «Con la riduzione di febbraio», si legge in una nota dell'Authority, la tariffa «si avvicina a compensare gli alti livelli di prezzo raggiunti nell'ultimo anno, con la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole da marzo 2022 a febbraio 2023, che risulta di circa 1.666,23 euro», il «16% in più ...

Bolletta del gas ancora in calo, ma non per tutti QuiFinanza

In particolare, ora che i prezzi dell’energia stanno scendendo è necessario vigilare affinché il minore prezzo del gas importato si traduca in bollette più basse per i consumatori, e non, come spesso ...Scende ancora la bolletta del gas per i clienti in tutela, con una riduzione del 13% per i consumi di febbraio rispetto al mese precedente (gennaio 2023). Lo segnala l’Arera (Autorità di Regolazione p ...