Boca Juniors-Defensa Y Justicia martedì 07 marzo 2023 ore 01 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 5 marzo 2023) Sesto turno di Liga Profesional argentina che viene chiuso daldel negro Ibarra, reduce dalla netta vittoria nella Supercopa contro il Patronato Paranà che ha dato il secondo titolo stagionale agli Xeneizes. I gialloblu vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva contro il sorprendente, attualmente primo in classifica con 4 vittorie in 5 gare. Una sorpresa la squadra di Vaccari, che non subisce gol InfoBetting: Scommesse Sportive e