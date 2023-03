Biathlon, staffetta singola mista Nove Mesto 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di domenica 5 marzo 2023) Il programma con gli orari e la diretta streaming della staffetta singola mista di Nove Mesto, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di Biathlon. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 5 marzo, alle ore 15.15. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player. SEGUI LA diretta SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Ilcon glie ladelladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. L’Italia scende in pista con Passler e Zeni, che partiranno con il pettorale numero 11. Appuntamento questo pomeriggio, domenica 5 marzo, alle ore 15.15. La gara verrà trasmessa insu Eurosport, mentre lasarà affidata a Eurosport Player. SEGUI LASportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... isabella_curti : RT @vdaufficiale: La valdostana Samuela Comola con le compagne Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi conquista l’oro nella… - Katz12D : RT @neveitalia: L'Italia punta tutto sulla Staffetta Mista, Zeni e Passler per la Single Mixed di Nove Mesto #biathlon @AleBergomi #4Marzo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: L'Italia punta tutto sulla Staffetta Mista, Zeni e Passler per la Single Mixed di Nove Mesto #biathlon @AleBergomi #4Marzo… - neveitalia : L'Italia punta tutto sulla Staffetta Mista, Zeni e Passler per la Single Mixed di Nove Mesto #biathlon @AleBergomi… - sportface2016 : #Biathlon, start list staffetta singola mista #NoveMesto2023: italiani in gara e pettorali di partenza -