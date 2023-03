Biathlon, Nove Mesto 2023: Francia vince la staffetta mista, Italia in quinta posizione (Di domenica 5 marzo 2023) A Nove Mesto ha preso il via l’ultima giornata di gare per questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di Biathlon. Nella staffetta mista a trionfare è la Francia, davanti a Svezia e Norvegia, mentre l’Italia chiude in quinta posizione. Transalpini che con il quartetto composto da Jeanmonnot, Colombo, Parrot e Claude hanno fatto sempre gara di testa sin dalle prime fasi di gara, riuscendo a difendersi dai vari tentativi di rimonta delle due formazioni scandinave, in particolare quella svedese con Ponsiluoma sugli scudi. La Norvegia paga invece qualche errore di troppo al tiro di Dale e dopo la sua frazione si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio. Gara che si può racchiudere in due parti per ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Aha preso il via l’ultima giornata di gare per questo fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di. Nellaa trionfare è la, davanti a Svezia e Norvegia, mentre l’chiude in. Transalpini che con il quartetto composto da Jeanmonnot, Colombo, Parrot e Claude hanno fatto sempre gara di testa sin dalle prime fasi di gara, riuscendo a difendersi dai vari tentativi di rimonta delle due formazioni scandinave, in particolare quella svedese con Ponsiluoma sugli scudi. La Norvegia paga invece qualche errore di troppo al tiro di Dale e dopo la sua frazione si è dovuta accontentare del gradino più basso del podio. Gara che si può racchiudere in due parti per ...

