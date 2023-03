(Di domenica 5 marzo 2023) Sono proseguiti oggi a, in Kazakistan, idi: nella giornata riservata alle, l’Italia registra il quarto posto dinella 10 km femminile ed ildinella 12.5 km maschile. Nella 10 km individuale femminile oro alla tedesca Julia Kink in 32’23?8 (2 errori), che precede la svizzera Alessia Laager, seconda a 59?8 (1 errore) e l’ucraina Oleksandra Merkushyna, terza a 1’10”2 (3 errori).l’azzurrinaa 1’10?8 (3 errori), a 0?6 dal bronzo. Così le altre italiane: 12ma Astrid Plosch a 2’59?6 (4 errori), 21ma Fabiana Carpella a 4’08?1 (7 errori), 23ma ...

Una strepitosa Carlotta Gautero sfiora il podio nell'Individual femminile di 10 km dei Mondiali giovanili di biathlon (categoria Youth) che si stanno disputando a Shchuchinsk, in Kazakistan. Assoluta protagonista in gara, per colpa di un errore all'ultimo poligono l'azzurra perde un ...

Biathlon, Mondiali Youth Shchuchinsk 2023: nelle individuali quarta Carlotta Gautero e sesto Cesare Lozza OA Sport

Julia Kink si è classificata al primo posto nella gara individuale femminile di 10 km dei Mondiali Giovani di biathlon che si stanno disputando a Shchuchinsk, in Kazakistan. La tedesca ha fermato il ...