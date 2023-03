Biathlon, Coppa del Mondo Nove Mesto 2023: Italia quinta nella staffetta mista vinta dalla Francia (Di domenica 5 marzo 2023) La settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2022-2023, proseguita oggi a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, ha visto disputarsi la staffetta mista: a cogliere il successo è stata la Francia, che ha messo in riga Svezia, Norvegia e Germania. L’Italia di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel si è classificata quinta. Con sole 7 ricariche utilizzate la Francia di Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot e Fabien Claude vince in 1h06’32?3, precedendo di 33?6 la Svezia (18 ricariche utilizzate) di Anna Magnusson, Hanna Oeberg, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, e di 38?3 la Norvegia (16 ricariche usate) di Karoline Offigstad Knotten, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) La settima tappa delladeldi2022-, proseguita oggi aNa Morave, in Repubblica Ceca, ha visto disputarsi la: a cogliere il successo è stata la, che ha messo in riga Svezia, Norvegia e Germania. L’di Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel si è classificata. Con sole 7 ricariche utilizzate ladi Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot e Fabien Claude vince in 1h06’32?3, precedendo di 33?6 la Svezia (18 ricariche utilizzate) di Anna Magnusson, Hanna Oeberg, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson, e di 38?3 la Norvegia (16 ricariche usate) di Karoline Offigstad Knotten, ...

