“Benedetta”, tra sacro e istinti carnali, la suora ‘scandalosa’ di Verhoeven (Di domenica 5 marzo 2023) Titolo: Benedetta Regia: Paul Verhoeven Paese di produzione/anno/durata: Francia, Belgio, Olanda / 2021 / 131 minuti Interpreti: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Clotilde Courau Programmazione: Lab80 (Auditorium Piazza della Libertà) Si muove sull’equilibrio tra vero e falso, con il desiderio carnale come discrimine, Benedetta, il nuovo film di Paul Verhoeven in sala dal 2 marzo, presentato in anteprima a Cannes 2021. Nomen omen, Benedetta Carlini (interpretata da Virginie Efira) è novizia a Pescia, mentre l’Italia del XVII secolo è dilaniata dalla peste. Entrata in convento in tenera età, Benedetta è consacrata a Dio dai genitori e accettata di buon grado dalla badessa, previa cospicua donazione di ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 marzo 2023) Titolo:Regia: PaulPaese di produzione/anno/durata: Francia, Belgio, Olanda / 2021 / 131 minuti Interpreti: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson, Olivier Rabourdin, Louise Chevillotte, Hervé Pierre, Clotilde Courau Programmazione: Lab80 (Auditorium Piazza della Libertà) Si muove sull’equilibrio tra vero e falso, con il desiderio carnale come discrimine,, il nuovo film di Paulin sala dal 2 marzo, presentato in anteprima a Cannes 2021. Nomen omen,Carlini (interpretata da Virginie Efira) è novizia a Pescia, mentre l’Italia del XVII secolo è dilaniata dalla peste. Entrata in convento in tenera età,è consacrata a Dio dai genitori e accettata di buon grado dalla badessa, previa cospicua donazione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... essedisilvia : La scelta tra desiderio carnale e vocazione religiosa, tra l'amore per Dio e la blasfemia. Irriverente fino al mido… - EremitaStefano : @71meg711 @GChielli no giuseppe è@patrizia_ross che ha fatto 3 reality dalla fattoria dice la gente dalla fattori… - GamerTalk6 : Ho finito di vedere le qualifiche di #F1 e devo dire che @ScuderiaFerrari ha dato ottimi segni... quindi domani non… - Giusi2023 : RT @melanchoIichead: Quante lamentele inutili per il pongo su Mattia solo perché non vi sta a genio lui, Benedetta sicuramente già lo sapev… - sophiozz : RT @melanchoIichead: Quante lamentele inutili per il pongo su Mattia solo perché non vi sta a genio lui, Benedetta sicuramente già lo sapev… -