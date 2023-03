Benatia | Chiedete a Chiellini e Bonucci cosa mi combinò Allegri - Top News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Benatia contro #Allegri: 'E' stato scorretto, chiedete a #Chiellini...' -

E' anche la sua partita, quella di stasera.è uno dei tanti doppi ex della supersfida Roma - Juventus di stasera ed alla Gazzetta apre il libro dei ricordi, partendo da Dybala Poi una rivelazione sull'attuale tecnico della Juventus ...Commenta per primo Doppio ex di Roma - Juventus, Medhiha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport durante la quale ha svelato un ...a Chiellini, Barzagli e Bonucci... Ma gli ...E' anche la sua partita, quella di stasera.è uno dei tanti doppi ex della supersfida Roma - Juventus di stasera ed alla Gazzetta apre il libro dei ricordi, partendo da Dybala Poi una rivelazione sull'attuale tecnico della Juventus ...

Benatia: Chiedete a Chiellini e Bonucci cosa mi combinò Allegri ... Sportevai.it

Mehdi Benatia, ex Roma e Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno dello scontro tra giallorossi e bianconeri: "Allegri L'ho sempre rispettato, anche se con me non è stato corretto. P ...Medhi Benatia, ex difensore della Juve, ha rivelato questo retroscena su Massimiliano Allegri. Le sue parole Intervistato da Gazzetta.it, l’ex difensore della Juventus Medhi Benatia ha parlato anche d ...