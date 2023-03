Belen e Stefano, è crisi: un indizio parla chiaro. Cos'è successo al compleanno della mamma (Di domenica 5 marzo 2023) Pare proprio che i più romantici dovranno deporre i loro sogni. Sembra infatti che Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che erano tornati insieme da un annetto, siano di nuovo in crisi (per la terza volta). Gli indizi arrivano dai social... Leggi su europa.today (Di domenica 5 marzo 2023) Pare proprio che i più romantici dovranno deporre i loro sogni. Sembra infatti cheRodriguez eDe Martino, che erano tornati insieme da un annetto, siano di nuovo in(per la terza volta). Gli indizi arrivano dai social...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano___1970 : RT @DavideR46325615: Post sessista del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Lega) contro la neo segreteria del PD Elly Sch… - Elisa60388018 : RT @andreastoolbox: Samu Segreto prima di Amici in tv con Belen, Stefano e Rudy Zerbi #Segreto #Samu #prima #Amici #di ??????? - andreastoolbox : Samu Segreto prima di Amici in tv con Belen, Stefano e Rudy Zerbi #Segreto #Samu #prima #Amici #di ??????? - Stefano___1970 : RT @ilruttosovrano: Il sindaco di centrodestra di Grosseto riferendosi a Elly Schlein: 'Per due euro spesi cosa volevate, Belen?', d'altro… - DrAnnachiara : @annabenvenuti68 Ah perché I #donnalisi sono Belen e Stefano de Martino? ?? -