“Battesimi e cresime senza padrini e madrine” | la decisione del vescovo fa discutere

(Di domenica 5 marzo 2023)sono i riti cattolici che prevedono la predi, che avrebbero il compito di accompagnare la persona a cui viene somministrato il sacramento in un percorso di crescita all’insegna dei valori della religione cristiana. Molto spesso, però, questo ruolo tende quasi a essere sottovalutato e considerato “di facciata”, solo nel giorno in cui si tiene la cerimonia. Questo ha spinto così ildelle diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, nel Casertano, Giacomo Cirulli, a prendere unainaspettata ma che non può che fare. La presa di posizione è sofferta, proprio perché va contro una tradizione ormai consolidata, ma nasce da una serie di situazioni emerse negli anni e che lo hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marilenapas : RT @SkyTG24: La decisione di un vescovo del Casertano: niente padrini e madrine a battesimi e cresime - infoitinterno : Madrine e padrini aboliti dai battesimi e cresime, ecco cosa sta succedendo nelle diocesi italiane - infoitinterno : Battesimi e cresime senza padrini e madrine, lo stop del vescovo: «Basta figure assenti» - infoitinterno : Battesimi e Cresime, sospesi per tre anni padrini e madrine - infoitinterno : Da Pasqua niente più padrini e madrine per battesimi e cresime -

La primavera è la stagione delle cerimonie : matrimoni,. E studiare un look che si adatti alle diverse occasioni, complice il clima ballerino e le location dentro - fuori, può ...Sospesa 'ad esperimentum' la presenza dei padrini e delle madrini in occasione di, 'ruoli che hanno perso ormai quasi del tutto il loro significato'. Ad annunciarlo il vescovo di Teano - Calvi, Alife - Caiazzo e Sessa Aurunca, monsignor Giovanni Cirulli . il 20 ...Il vescovo della diocesi di Teano - Calvi, Alife - Caiazzo e Sessa Aurunca, ha annunciato che anon saranno presenti madrine e padrini . Il vescovo Giacomo Cirulli è solo l'ultimo dei vescovi, in ordine cronologico, che ha scelto di adeguarsi all'esperimento sull' abolizione ...

Battesimi e cresime senza padrini e madrine, lo stop del vescovo: «Basta figure assenti» ilmattino.it

Il vescovo delle diocesi di Teano-Calvi, Alife-Caiazzo e Sessa Aurunca, Giacomo Cirulli ha deciso che ai battesimi, alle cresime e al rito dell'iniziazione cristiana degli adulti non ci saraà più biso ...Ha abbassato la saracinesca "Fantasie", storico negozio di bomboniere e oggettistica di Ciampino, aperto nel giugno 1986 in via di Morena 25/27. Per ...