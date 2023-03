Bassetti-Crisanti | scintille sull’inchiesta Covid | «Facile giudicare ora | si navigava al buio» «Assolvere tutti significa preparare nuovo disastro»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 marzo 2023) Stima e rispetto, ma visioni ben diverse, talora agli antipodi. Sono due modi di vedere opposti quelli che si sono scontrati oggi su Rai3 sulla gestione della prima ondata di pandemia e, dunque,della procura di Bergamo. Da un lato Andrea, microbiologo e senatore Pd, fautore da sempre delle zone rosse per circoscrivere il virus e autore della consulenza sulla gestione del contagio al cuore dell’inchiesta. Dall’altra l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo, decisamente più prudente sulle chiusure ad oltranza e più perplesso nei confronti di eventuali responsabilità, specie se accertate per via giudiziaria. Ospiti di Lucia Annunziata a Mezz’ora in più, i due esperti hanno duellato, con rispetto ma senza negare divergenze e qualche puntura di spillo. «Mai come ora mi sono reso conto che il prezzo ...