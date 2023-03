Basket, Serie A1 2022/2023: Verona sconfigge Reggio Emilia e allunga a +4 sull’ultimo posto (Di domenica 5 marzo 2023) Vince Verona una gara davvero entusiasmante e combattuta fino alla fine: il team scaligero si impone su Reggio Emilia con il punteggio di 78-76, al termine di una partita in cui, a ogni tentativo di allungo da parte dei padroni di casa, ha subito corrisposto una pronta reazione della compagine ospite, che tuttavia perde per la quarta giornata consecutiva e resta ultima nella graduatoria, a -4 proprio da Verona che, grazie ai due punti ottenuti questa sera, ha agganciato Brescia, Napoli e Scafati. Sarà, dunque, un’entusiasmante volata salvezza in questo campionato di Serie A1: in soli quattro punti, infatti, sono ben cinque le squadre che rischiano di terminare nella zona rossa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Vinceuna gara davvero entusiasmante e combattuta fino alla fine: il team scaligero si impone sucon il punteggio di 78-76, al termine di una partita in cui, a ogni tentativo di allungo da parte dei padroni di casa, ha subito corrisuna pronta reazione della compagine ospite, che tuttavia perde per la quarta giornata consecutiva e resta ultima nella graduatoria, a -4 proprio dache, grazie ai due punti ottenuti questa sera, ha agganciato Brescia, Napoli e Scafati. Sarà, dunque, un’entusiasmante volata salvezza in questo campionato diA1: in soli quattro punti, infatti, sono ben cinque le squadre che rischiano di terminare nella zona rossa. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Basket, #SerieA 2022/2023: l'#OlimpiaMilano domina #Scafati 89-80 e si conferma al comando - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Scafati 52-39 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Olimpia #Milano-Scafati #52-… - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Brindisi 0-0 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Pesaro-Brindisi #Serie #2022-2023 https://t.c… - Gae_Tanoo : Ho deciso di abbonarmi a #NowTV. 10€ al mese, per un anno, il pacchetto sport. Posso guardare 3 partite a turno di… - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Brindisi 0-0 Serie A1 2022-2023 basket: RISULTATO in DIRETTA - #Pesaro-Brindisi #Serie #2022-2023 -

Serie A: Milano batte Scafati, Varese passa a Napoli MILANO - SCAFATI 89 - 80 Tutto facile per Milano che regola Scafati. Gli ospiti reggono grazie a Okoye e Stone sino a metà secondo quarto, poi i campioni d'Italia dilagano nella ripresa sino al più 20 ... Basket, Serie A 2022/2023: l'Olimpia Milano domina Scafati 89 - 80 e si conferma al comando L' Olimpia Milano travolge Scafati mediante il netto punteggio di 89 - 80 nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 . In virtù di questo risultato i ragazzi di Ettore Messina consolidano il loro primato in classifica salendo a 32 punti, mentre i campani restano terz'ultimi a quota 14. ... RivieraBanca Basket Rimini - HDL Nardò: diretta testuale Per la 24a giornata del campionato di A2 girone rosso RivieraBanca Basket Rimini ospita al Flaminio l'HDL Nardò, che ha 18 punti, gli stessi dei biancorossi dopo i ... Lunga serie di errori da entrambi ... MILANO - SCAFATI 89 - 80 Tutto facile per Milano che regola Scafati. Gli ospiti reggono grazie a Okoye e Stone sino a metà secondo quarto, poi i campioni d'Italia dilagano nella ripresa sino al più 20 ...L' Olimpia Milano travolge Scafati mediante il netto punteggio di 89 - 80 nel match valevole per la ventesima giornata del campionato didiA 2022/2023 . In virtù di questo risultato i ragazzi di Ettore Messina consolidano il loro primato in classifica salendo a 32 punti, mentre i campani restano terz'ultimi a quota 14. ...Per la 24a giornata del campionato di A2 girone rosso RivieraBancaRimini ospita al Flaminio l'HDL Nardò, che ha 18 punti, gli stessi dei biancorossi dopo i ... Lungadi errori da entrambi ... Serie A: Milano batte Scafati, Varese passa a Napoli La Gazzetta dello Sport Basket, Gevi Napoli-Openjobmetis Varese 93-101, Pancotto: "Per vincere bisogna difendere per tutta la gara" Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Openjobmetis Varese per 101 a 93 nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Coach Pancotto schiera in quintetto Michinea ... Serie A: Milano batte Scafati, Varese passa a Napoli La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ... Sconfitta per la Gevi Napoli Basket che cede alla Openjobmetis Varese per 101 a 93 nella gara valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Coach Pancotto schiera in quintetto Michinea ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...