Basket | Serie A | Milano batte Scafati | Verona inguaia Reggio Emilia Spagnolo superstar

(Di domenica 5 marzo 2023) Grande abbondanza di temi, quella legata alla ventesima giornata diA 2022-2023. Sei le partite del pomeriggio in attesa del posticipo Virtus Bologna-Tortona, che non è soltanto un confronto serale, ma il big match vero e proprio. Il caos, intanto, già c’è, e riguarda soprattutto la quarta posizione. GEVI NAPOLI-OPENJOBMETIS VARESE 93-101 Il paradosso del match del PalaBarbuto è che la GeVi i primi due quarti li gioca veramente bene in chiave offensiva, salvo poi ritrovarsi imbrigliata in attacco nell’altra metà di gara. Se i partenopei volano nella fase iniziale lo devono a un parziale di 10-1 iniziale e al fatto che Wimbush sembra già integrato bene. Un primo recupero biancorosso con tanto Reyes viene rintuzzato dalla tripla di Uglietti del 27-26 a fine primo quarto, ma nel secondo sembra davvero l’ora della fuga napoletana. Il punteggio dopo 20 minuti è quasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karda70 : #Basket ?? #SerieA2, @basket_torino si avvicina alla vetta: @PallForli in fuga. I risultati della #giornata24 e la… - La_Prealpina : Basket, sorride solo San Giorgio - OA_Sport : Basket: italiani e un grande Spagnolo, nervosismo di Messina e vittorie roboanti in trasferta tra i tanti temi dell… - Nutizieri : Serie A1 femminile, la Virtus Bologna strapazza la Reyer Venezia - karda70 : #Basketfemminile ?? #SerieA1 @LibertasMon sconfitta dopo due #overtime dalla @PolisBkGalli #LBF #LBFLive… -

2022 - 2023A Tabellino partita ScaligeraVerona - Pallacanestro Reggiana Squadra in casa ScaligeraVerona Squadra avversaria Pallacanestro Reggiana Vittoria interna per la ...2022 - 2023A Tabellino partita Trieste - TrevisoSquadra in casa Trieste Squadra avversaria TrevisoLa ripartenza in campionato della Nutribullet Treviso dopo la sosta ...2022 - 2023B Girone D Tabellino partita Salerno - TeramoSquadra in casa Salerno Squadra avversaria TeramoDopo tre vittorie consecutive la Lars Virtus Arechi Salerno deve ...

Si è conclusa la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano femminile di basket, turno che vedeva andare in scena un paio di big match in chiave playoff. Negli anticipi di sabato si erano r ...Grande abbondanza di temi, quella legata alla ventesima giornata di Serie A 2022-2023. Sei le partite del pomeriggio in attesa del posticipo Virtus Bologna-Tortona, che non è soltanto un confronto ser ...