Basket | Serie A 2023 | la Virtus Bologna batte di misura Tortona e aggancia Milano

(Di domenica 5 marzo 2023) Grande vittoria in extremis dellanella 20ma giornata dellaA 2022-di. Alla Segafredo Arena le V Nere si impongono per 91-90 contrograzie a un libero nel finale di Tornike Shengelia e conquistano un successo che permette dire nuovamente(uscito vittorioso oggi pomeriggio dal match contro Scafati) al primo posto. Top scorer della squadra di casa un magnifico Marco Belinelli, autore di ben 32 punti con un clamoroso 9/16 da tre. Inutili invece per la squadra piemontese i 32 punti di un comunque strepitoso Semaj Christon (8/11 da due e 4/5 da tre). Dopo un inizio equilibrato (5-7),cambia ritmo e grazie soprattutto alla coppia Christon-Harper riesce a chiudere il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Marco Belinelli in una delle sue serate migliori ???? #EurosportBASKET | #VirtusBologna - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Basket #SerieA tutto sulla 20ª giornata - losservcom : Tutto come da programma per i ragazzi di coach Marco Cardani #livornosport #livornobasket - Gazzetta_it : #Basket #SerieA tutto sulla 20ª giornata - sportface2016 : Basket, #SerieA1: #Belinelli show, 32 punti in 25 minuti per trascinare la #VirtusBologna alla vittoria contro… -

La Virtus Bologna ha superato Tortona sul filo della sirena per 91 - 90 in una partita valida per la ventesima giornata dellaA di. La squadra di Scariolo si è imposta in volata al termine di una gara tirata, decisa dal tiro libero di Shengelia a un secondo dalla fine. Il grande protagonista del match è stato ...Nella sfida valida come ventesima giornata dellaA1 2022/2023 di, la Virtus Bologna sconfigge Tortona con il punteggio di 91 - 90 . Alla ripresa del campionato dopo la lunga pausa dettata dalla Coppa Italia e dalla pausa per le ...Vince Verona una gara davvero entusiasmante e combattuta fino alla fine: il team scaligero si impone su Reggio Emilia con il punteggio di 78 - 76, al termine di una partita in cui, a ogni tentativo di ...

LIVE Virtus Bologna-Tortona, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport

Grande vittoria in extremis della Virtus Bologna nella 20ma giornata della Serie A 2022-2023 di basket. Alla Segafredo Arena le V Nere si impongono per 91-90 contro Tortona grazie a un libero nel fina ...La Segafredo batte di misura la Bertram con Shengelia decisivo, l'Olimpia archivia Scafati mentre vittorie importanti per Varese, Brindisi e Verona ...