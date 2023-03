Basket femminile, Serie A1: Bologna espugna Venezia con un clamoroso 0-30 iniziale. San Giovanni Valdarno batte Moncalieri dopo due supplementari (Di domenica 5 marzo 2023) Si è conclusa la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano femminile di Basket, turno che vedeva andare in scena un paio di big match in chiave playoff. Negli anticipi di sabato si erano registrate le vittorie di Campobasso, San Martino di Lupari e Ragusa, ma vediamo cosa è successo oggi. Doveva essere una supersfida in chiave playoff, ma il match tra il Sesto San Giovanni e Sassari si trasforma in un calvario per le sarde dopo un primo quarto a inseguire, ma comunque giocato punto a punto e con la Geas che chiude avanti 27-21. Ma nei secondi 10 minuti le milanesi alzano il ritmo in difesa, concedono poco o nulla alle ospiti e con un parziale di 23-7 scavano il solco decisivo. Se in attacco Sesto San Giovanni non spinge nel terzo quarto, non altrettanto fa in difesa, con Sassari che chiude ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Si è conclusa la ventiduesima giornata del massimo campionato italianodi, turno che vedeva andare in scena un paio di big match in chiave playoff. Negli anticipi di sabato si erano registrate le vittorie di Campobasso, San Martino di Lupari e Ragusa, ma vediamo cosa è successo oggi. Doveva essere una supersfida in chiave playoff, ma il match tra il Sesto Sane Sassari si trasforma in un calvario per le sardeun primo quarto a inseguire, ma comunque giocato punto a punto e con la Geas che chiude avanti 27-21. Ma nei secondi 10 minuti le milanesi alzano il ritmo in difesa, concedono poco o nulla alle ospiti e con un parziale di 23-7 scavano il solco decisivo. Se in attacco Sesto Sannon spinge nel terzo quarto, non altrettanto fa in difesa, con Sassari che chiude ...

