Baseball, l’Italia pareggia 3-3 nella prima amichevole (Di domenica 5 marzo 2023) Davanti a un pubblico di 10mila persone che ha avuto modo di seguire le amichevoli di Panama, Italia e Cuba, gli azzurri conducono per 6 riprese contro i WeiChuan Dragons, una delle franchigie del campionato taiwanese, poi viene raggiunta nell’ultimo inning giocato e il punteggio finale è di 3-3. La prima uscita azzurra ha, così, messo subito in luce alcune delle caratteristiche distintive della squadra: in particolare, una difesa solida e un attacco paziente. Allo stesso tempo, la squadra è ancora in cerca del ritmo perfetto dopo i lunghi viaggi degli ultimi giorni e ha dovuto smaltire un po’ di ruggine. l’Italia scenderà nuovamente in campo a DouLiu nella mattinata (ore 4 italiane) di domani, lunedì 6 marzo, contro gli Uni Lions. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) Davanti a un pubblico di 10mila persone che ha avuto modo di seguire le amichevoli di Panama, Italia e Cuba, gli azzurri conducono per 6 riprese contro i WeiChuan Dragons, una delle franchigie del campionato taiwanese, poi viene raggiunta nell’ultimo inning giocato e il punteggio finale è di 3-3. Lauscita azzurra ha, così, messo subito in luce alcune delle caratteristiche distintive della squadra: in particolare, una difesa solida e un attacco paziente. Allo stesso tempo, la squadra è ancora in cerca del ritmo perfetto dopo i lunghi viaggi degli ultimi giorni e ha dovuto smaltire un po’ di ruggine.scenderà nuovamente in campo a DouLiumattinata (ore 4 italiane) di domani, lunedì 6 marzo, contro gli Uni Lions. SportFace.

