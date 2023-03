Baseball | comincia con un pareggio la prima amichevole dell’Italia in vista del World Baseball Classic 2023

(Di domenica 5 marzo 2023) Termina 3-3 ladella Nazionale italiana di, attualmente impegnata in Taiwan per la preparazione del, celeberrima e attesissima rassegna al via il prossimo 8 marzo. I nostri ragazzi questa mattina hanno affrontato la compagine taiwanese dei Weichuan Dragons, conducendo la gara per sei riprese salvo essere raggiunti nel settimo e ultimo inning. Una prova discreta per gli azzurri, abili a far emergere subito quelli che appaiono al momento i loro migliori tratti distintivi, ovvero un attacco paziente a buona solidità difensiva, chiaramente con tante sfaccettature ancora da affinare. Il risultato viene sbloccato nel secondo inning grazie a Brett Sullivan, abile a registrare il primo ...

