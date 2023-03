Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Baroni: «Merito all'Inter, fatta partita vera! Equilibrio rotto da nostro errore» - - fcin1908it : Baroni: 'Diamo merito all'Inter, ha fatto una partita vera e di spessore' - FcInterNewsit : Baroni a Sky: 'Bisogna dare merito all'Inter, ha fatto una partita di grande spessore' - Azzurrocationic : @robertosaviano Scuole superiori ed università ormai sono nelle mani di baroni incapaci. Sinceramente il Ministro s… -

Su di lui ci sarebbe un rigore enorme, ma l'arbitro e il VAR si ... Strefezza 5: Estraneo alla manovra, non riesce a sprigionare il suo talento. Parla Marco, l'allenatore del Lecce, e dice la sua in merito all'affascinante sfida di domenica contro l'Inter a San Siro. "Conosciamo il valore dell'avversario, sappiamo che è una squadra fortissima"

Baroni: «Merito all’Inter, fatta partita vera! Equilibrio rotto da nostro errore» Inter-News.it

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter. Queste le sue parole: "C'è da dar merito all'Inter che ha fatto una partita vera, di spessore ...A San Siro finisce 2-0 per l’Inter. La squadra di Baroni ha tentato in ogni modo do contenere gli interisti. C’erano 4mila tifosi al seguito, merito della tenacia del presidente del Lecce (vi abbiamo ...