Barcellona, Araujo ha le idee chiare sul futuro (Di domenica 5 marzo 2023) Secondo Sport, il difensore 23enne del Barcellona Ronald Araujo ha rifiutato enormi offerte da Liverpool e Manchester United la scorsa estate,... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Secondo Sport, il difensore 23enne delRonaldha rifiutato enormi offerte da Liverpool e Manchester United la scorsa estate,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lafieracalcio : Gioca al Bernabeu una partita diversa, il Barcellona di Xavi, trova l’ 1-0 e rimane costantemente sotto palla, soff… - LucaPierotti5 : Real Madrid-Barcellona, Araujo: “Grandi giocatori nei blancos” - sportli26181512 : Barcellona, proposta monstre per un suo 'incedibile': Ronald Araujo è uno dei migliori difensori al mondo. Il Barce… - apuntobracco : Il Barcellona oggi ha sprecato una grande occasione per strappare ulteriormente in classifica. Il turnover di Xavi… -