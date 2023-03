Barbara Brotto | morta a 17 anni nell' incidente a Treviso I video sui social | «Il mio ragazzo spericolato alla guida | che paura» Morta anche l' amica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corriereveneto : La tragedia di Gorgo al Monticano. Eralda Spahillari, 19 anni, si sarebbe tra poco diplomata come estetista. Con il… - bizcommunityit : Eralda Spahillari e Barbara Brotto, chi erano le amiche morte nell'incidente a Gorgo al Monticano - LAPIS_NIGER_753 : RT @romatoday: Con l'auto contro un albero: morte due ragazze, gravi altri due giovani - marcocarezzano : 19 anni con una BMW 420 che probabilmente non potrebbe neanche guidare. Ma i genitori dove sono? Con l'auto contro… - occhio_notizie : Eralda Spahllari 19 anni e la 17enne Barbara Brotto, sono le vittime dell’incidente avvenuto a Treviso -

invece, aveva lasciato la scuola, e lavorava in pizzeria. La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo, si attendono in particolare gli esiti degli esami tossicologici sul conducente della ...Un rettilineo che invita a correre, l'auto potente, una Bmw, che sbanda e poi lo schianto contro un albero: sono morte così due ragazze,di 17 anni e Eralda Spahillari di 19, e altri due ragazzi sono rimasti feriti nell'ultimo, terribile, incidente stradale del sabato sera in Veneto . Il conducente della vettura, un ...Si chiamavano Eralda Spahllari, 19 anni, e, 17 anni, le due ragazze morte nell'incidente. Eralda Spahllari frequentava la scuola Lepido Rocco di Motta ed era residente a Ponte di Piave,...

Barbara Brotto, morta a 17 anni nell'incidente a Treviso. I video sui social: «Il mio ragazzo spericolato alla ilmessaggero.it

L'auto, dicono i testimoni, era 'abbracciata' all'albero, distrutta. A morire sono Eralda Spahllari, 19enne nata a Durazzo, ma residente a Ponte di Piave, e una 17enne, Barbara Brotto, di Rustigné di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...