Baby pensioni | ecco chi ne beneficia e quali sono le cifre | le paghiamo noi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gabryhz : @KevingassG @Kulusecsi @RobbsRoys che lo united abbia fatto un buco finanziario più grande di quello delle baby pen… - tecnomariner46 : @GenCar5 Ricordate male. Se intendete le baby pensioni, furono introdotte nel 1973 dal governo Rumor. - Illungimirante : @Lorenzo32843904 A causa di politiche sociali eccessive, baby pensioni eccecc, anche l'IRI drenava risorse, bastava… - Maurizi96745767 : @DavideR46325615 Le baby pensioni SONO il RdC dell’epoca, poi si sono accorti della cazzata di come è stato applica… - enricopriviero : @DavideR46325615 Adesso che vi alleerete con quelli delle baby pensioni raggiungerete l’apoteosi? -

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia matteo maria zuppi andrea riccardi pasquale tridico foto di bacco - 'La logica che ha portato all'introduzione delle '' (nel 1973, ndr) non è stata sconfitta' ed è una ...Quanto ci costano ancora, oggi, leIl sistema pensionistico in Italia è ingiusto e iniquo, si sa. Ma nulla si fa per renderlo più corretto e a misura d'uomo. I diritti acquisti non si possono toccare e così si tagliano i ...... Dini, Maroni, Monti/Fornero) nel giro di 20 anni (1992 - 2012) passando da un estremo all'altro (abolizione dellee quiescenza a 67 anni)". Si suggerisce pertanto di seguito una ...

Tridico: le baby pensioni sono 256mila e in tutto sono costate 130 miliardi Il Sole 24 ORE

E la domanda che viene da porsi è: che fretta c'era Stranisce un po', inutile negarlo, rivedere la stessa giuria che letteralmente fino a ieri dava voti a rampanti pensionati, vedersela oggi con i ...