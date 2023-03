“Avvelenati dal profitto”, in 700 a Pontedera contro lo smaltimento dell’amianto nella discarica chiusa 20 anni fa per saturazione (Di domenica 5 marzo 2023) Una manifestazione, a Pontedera, nel pisano, contro la scelta della Regione Toscana di riaprire la discarica La Grillaia di Chianni, destinata a essere l’unico sito di smaltimento dell’amianto di tutta la Toscana. Circa 700 persone si sono ritrovate in corteo sabato 4 marzo al grido di “No, amianto! No, Valdera avvelenata!”. In un rapporto del 1998 la discarica era stata dichiarata satura da Arpat con circa 1.500.000 metri cubi di rifiuti conferiti, anno di chiusura della struttura. Nonostante le proteste di questi anni di ambientalisti e abitanti delle zone vicine che sono preoccupati per l’impatto sul territorio, con una delibera del 2020 la Regione ha deciso di riaprirla e così è stato. Da qui la scelta di scendere in piazza da parte di cittadini e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Una manifestazione, a, nel pisano,la scelta della Regione Toscana di riaprire laLa Grillaia di Chi, destinata a essere l’unico sito didi tutta la Toscana. Circa 700 persone si sono ritrovate in corteo sabato 4 marzo al grido di “No, amianto! No, Valdera avvelenata!”. In un rapporto del 1998 laera stata dichiarata satura da Arpat con circa 1.500.000 metri cubi di rifiuti conferiti, anno di chiusura della struttura. Nonostante le proteste di questidi ambientalisti e abitanti delle zone vicine che sono preoccupati per l’impatto sul territorio, con una delibera del 2020 la Regione ha deciso di riaprirla e così è stato. Da qui la scelta di scendere in piazza da parte di cittadini e ...

