Autostrada A1: casello di Firenze sud chiuso per una settimana in entrata verso Roma. Pedaggio gratuito da e per Impruneta (Di domenica 5 marzo 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori di terza corsia nel tratto Firenze sud-Incisa, al fine di consentire lavori di completamento dello svincolo, sarà chiusa la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma, dalle 00:00 di lunedì 6 marzo 2023 alle 24:00 di domenica 12 marzo, in modalità continuativa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 5 marzo 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, nell'ambito dei lavori di terza corsia nel trattosud-Incisa, al fine di consentire lavori di completamento dello svincolo, sarà chiusa la stazione disud, in, dalle 00:00 di lunedì 6 marzo 2023 alle 24:00 di domenica 12 marzo, in modalità continuativa L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kryptondaddy : @ldibartolomei … hanno aperto il casello in autostrada? - lameduck1960 : @FiLazzerini @ilvaccinogrigio Possono prepararlo quanto vogliono ma da qui ad arrivarci davvero ce ne corre. Ci arr… - AlexC_BZ : @_Meli_P Be', a questo punto credo sia tuo diritto considerare una passeggiata notturna verso il casello dell'autostrada... ??????? - CorriereUmbria : Autostrada A1, il casello di Fabro chiuso per una notte #fabro #umbria #terni - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Autobus con 50 studenti a bordo invade la corsia opposta e finisce contro un muro vicino al casello di Pietra Ligure sul… -