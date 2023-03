Auto si schianta contro un platano nella notte | morte due ragazze

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 5 marzo 2023) Treviso – Due giovani decedute e due feriti: è il bilancio del tragico incidente avvenuto sabatotra Motta di Livenza e Gorgo al Monticano, in provincia di Treviso. Una Bmw 420 guidata da un giovane di Pordenone, rimasto ferito, è finitaun. Sul posto è arrivato il personale medico del Suem 118, l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Conegliano. A perdere la vita una 19enne di origini greche residente a Ponte di Piave (Treviso) e una 17enne di Oderzo. Gravemente feriti un 19enne del pordenonese condotto in ospedale a Treviso e un 18enne da Motta di Livenza trasportato in ospedale a Mestre. Secondo una prima ricostruzione, i quattro giovani erano a bordo della Bmw 420, condotta dal pordenonese rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamento, mentre circolava in via Sant’Antonino, ...