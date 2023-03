Auto contro platano | morte due donne e feriti due uomini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del… - AlexBazzaro : Rinviata la decisione sullo stop alle auto benzina e diesel dal 2035. La battaglia è lunga ma intanto prima vittoria contro gli eurodementi. - LaVeritaWeb : La pronuncia del Coreper sullo stop ai motori a benzinapotrebbe slittare ancora. Italia, Bulgaria e Polonia contro,… - RotaruCris : RT @romatoday: Con l'auto contro un albero: morte due ragazze, gravi altri due giovani - giornali_it : Auto contro platano, morte due ragazze e due giovani feriti #5marzo #AgenzieStampa #Ansa #PrimoPiano -

Due ragazze, una minorenne, sono morte e due giovani uomini sono rimasti feriti a Motta di Livenza (Venezia) a causa dello schianto dell'su cui viaggiavanoun platano. I Vigili del fuoco, accorsi dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza la l', una Bmw, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici ...L'viaggiava su via Sant'Antonino in direzione da Motta di Livenza a Gorgo al Monticano quando è uscita di strada andando a sbattere violentementeun albero sul lato opposto al proprio ...Dai coltelli alle mazze da baseball fino ai calciun inerme clochard ubriaco. Risse tra bande di giovanissimi che si riconoscono dalla 'divisa' ... si sono allontanati a bordo di un'facendo ...

Un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo, una ipotesi di reato (incidente) che consente di eseguire atti importanti e irripetibili, come l'autopsia, ai quali possono ...Strage di giovani allo scoccare della mezzanotte di oggi, 5 marzo. Due le vittime: morte una17enne e una 19enne. Due feriti gravissimi. Il terribile incidente a Gorgo al Monticano ...