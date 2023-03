(Di domenica 5 marzo 2023)è sempre più vicinadata di terminesua gravidanza e quindi al tanto atteso momento del. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha parlato di questo argomento con le suesu Instagram e, spesso, ha anche chiesto consiglio a chi è già mamma. IlsecondoUna fan le chiede: «Haidel? Io sono terrorizzata».quindi: «Ho sempre avuto un problema con le deadline. Quando andavo a scuola mi riducevo sempre all’ultimo perché non provavo alcuna ansia al pensiero che una data si avvicinasse velocemente. Se devo fare qualcosa di importante, al massimo inizio a sentirne la pressione la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti e la paura del parto: iniziato il nono mese - orchidea_1990 : Un pseudo giornalista ha detto che Aurora Ramazzotti ha partorito, ma invece non è assolutamente vero... Quindi non… - Italia_Notizie : Aurora Ramazzotti, post social con la pancia: «Questa l’ultima foto, mancano pochi giorni» - zazoomblog : «Aurora Ramazzotti hai paura del parto?». Alla domanda della follower lei risponde così - #«Aurora #Ramazzotti… - infoitcultura : Aurora Ramazzotti ha già partorito? Arriva la replica della diretta interessata all’indiscrezione -

è sempre più vicina alla data di termine della sua gravidanza e quindi al tanto atteso momento del parto . La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha parlato di questo ...Ormai la gravidanza sta volgendo verso il termine eè più bella che mai. Impegnata in televisione con mamma Michelle, infatti è membro fisso del one woman show Michelle Impossibile & friends , la possiamo ammirare con il pancione e ...ha messo a tacere i rumors che l'hanno vista protagonista nelle ultime ore. Ieri 4 marzo, l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva pubblicato una storia in cui annunciava che la figlia ...

Aurora Ramazzotti, post social con la pancia: «Questa l’ultima foto, mancano pochi giorni» Corriere della Sera

Aurora Ramazzotti è ormai vicinissima al parto, è questione di giorni. Proprio per questo, l’influencer ha deciso di condividere sulla ...Ormai la gravidanza sta volgendo verso il termine e Aurora Ramazzotti è più bella che mai. Impegnata in televisione con mamma Michelle, infatti è membro fisso del one woman show Michelle Impossibile & ...