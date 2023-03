Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti ha già partorito? Arriva la replica della diretta interessata all’indiscrezione - infoitcultura : Aurora Ramazzotti, come l’ha cambiata la gravidanza - infoitcultura : «Aurora Ramazzotti hai paura del parto?». Alla domanda della follower lei risponde così - Corriere : Aurora Ramazzotti, post sui social con la pancia: «Questa è l’ultima foto, manca poco» - PressReview99 : Aurora Ramazzotti è diventata mamma? La replica all’indiscrezione -

è sempre più vicina alla data di termine della sua gravidanza e quindi al tanto atteso momento del parto . La figlia di Michelle Hunziker ed Erosha parlato di questo ...Ormai la gravidanza sta volgendo verso il termine eè più bella che mai. Impegnata in televisione con mamma Michelle, infatti è membro fisso del one woman show Michelle Impossibile & friends , la possiamo ammirare con il pancione e ...ha messo a tacere i rumors che l'hanno vista protagonista nelle ultime ore. Ieri 4 marzo, l'esperto di gossip Amedeo Venza aveva pubblicato una storia in cui annunciava che la figlia ...

«Aurora Ramazzotti hai paura del parto». Alla domanda della follower lei risponde così leggo.it

Ormai la gravidanza sta volgendo verso il termine e Aurora Ramazzotti è più bella che mai. Impegnata in televisione con mamma Michelle, infatti è membro fisso del one woman show Michelle Impossibile & ...Nella giornata di sabato 4 marzo, Amedeo Venza ha lanciato un'indiscrezione che riguarda il parto di Aurora Ramazzotti, ecco come ha replicato la diretta interessata.