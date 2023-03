Aurora Ramazzotti e la paura del parto | iniziato il nono mese

Leggi su diredonna

(Di domenica 5 marzo 2023) É ormaiil conto alla rovescia in vista del giorno in cuidiventerà mamma per la prima volta. Ilper la figlia di Michelle Hunziker ed Erosè fissato per aprile 2023, proprio per questo è lei stessa a dare un annuncio importante: oggi, domenica 5 marzo, è ufficialmenteil. La ragazza vuole godersi appieno questo periodo ed è per questo che pochi giorni fa fatto una scelta importante ma allo stesso tempo difficile per una come lei che ama essere attiva: ha deciso di interrompere con lo sport, che potrà riprendere solo quando il suo bambino sarà nato. Vi raccomandiamo...prepara un regalo per il figlio in ...