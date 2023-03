: così il papà Eros ha saputo della gravidanzaRamazzotti ha partecipato alla serata con tanto di pancione e ha mostrato a tutti il suo talento canoro esibendosi in un duetto ...A fare compagnia a Michelle arriverà Eros. Il cantante, ex marito della conduttrice, con cui ha stabilito un rapporto di forte amicizia, racconterà per la prima volta a sua figlia, ...: così il papà Eros ha saputo della gravidanzaRamazzotti ha partecipato alla serata con tanto di pancione e ha mostrato a tutti il suo talento canoro esibendosi in un duetto ...

Aurora Ramazzoti pronta al parto: "Questa è l'ultima foto della pancia" Today.it

Per Aurora Ramazzotti la gravidanza è ormai agli sgoccioli. Al parto manca poco meno di un mese, e la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros, che finora non aveva mai smesso di… Leggi ...La figlia di Michelle Hiunziker ed Eros Ramazzotti condivide con i follower il suo album da futura mamma Gli ultimi nove mesi sono stati pieni di cambiamenti fisici (ha vissuto come una sconfitta il f ...