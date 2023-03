(Di domenica 5 marzo 2023) Raffaeleha parlato del confronto tra Lucianoe Maurizioandato in scena durante Napoli-Lazio. Il giornalista sul suo canale YouTube ha detto: “La domanda che tutti si pongono è: dove finiscono i meriti della Lazio die dove iniziamo i demeriti del Napoli? Le partite si posso perdere e le perdi perché l’avversario è stato a te superiore. Fin quando trovi un avversario che ti domina, fa un gol e vince, chapeau! Tuttavia nella partita contro la Lazio non è stata la squadra del grande Maurizio, che ha confermato di essere il, ad essere superiore al Napoli, ma il Napoli è stato inferiore ad essa. Può sembrare un ragionamento pleonastico ma non lo è”. Poi ha aggiunto: “...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Auriemma: “Sarri miglior allenatore d’Italia. Spalletti servono riflessioni” #CalcioNapoli #napoli #Sarri… - infoitsport : Auriemma: 'Sarri ha confermato di essere il migliore allenatore d'Italia. Riflessione su Spalletti' -

A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Sandro Sabatini , giornalista Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Sandro Abbondanza , ex calciatore: " Il Napoli mette insieme tecnica, tattica,...tra Spalletti è...A Radio Crc nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" di Raffaeleè intervenuto Antonio Floro Flores , ex calciatore: "non lo vivo per cui non so quanto sia cambiato, ma all'epoca aveva delle suo fisse ad esempio voleva tutto nero, non voleva gente ...

Auriemma: 'Sarri ha confermato di essere il migliore allenatore d'Italia. Riflessione su Spalletti' AreaNapoli.it

Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato sul proprio canale Youtube la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “Dove finiscono i meriti della lazio di Sarri e dove iniziamo i demeriti del Napoli L ...Il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato sul proprio canale Youtube la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “ Dove finiscono i meriti della lazio di Sarri e dove iniziamo i demeriti del Napoli