ATP Santiago 2023: sarà Jarry-Etcheverry la finale in Cile (Di domenica 5 marzo 2023) Il pubblico di Santiago avrà di che tifare nella finale dell’ATP 250 locale. Questo perché vi approda Nicolas Jarry, anche se col brivido, e dall’altra parte della rete troverà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, l’uomo a sorpresa dell’evento che va a chiudersi nella tarda serata italiana. Prima finale dopo la squalifica per doping (prima ne aveva collezionate tre, di cui una vinta) per il classe ’95 che è proprio di Santiago del Cile, mentre per il ventitreenne di La Plata è quella che in inglese viene chiamata “maiden” sul circuito maggiore. Partiamo dal derby argentino tra Etcheverry e Sebastian Baez, il confronto che ha visto ribaltarsi le gerarchie, anche se va ricordato come Baez stia riprendendosi da un brutto periodo soltanto con questa Gira ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Il pubblico diavrà di che tifare nelladell’ATP 250 locale. Questo perché vi approda Nicolas, anche se col brivido, e dall’altra parte della rete troverà l’argentino Tomas Martin, l’uomo a sorpresa dell’evento che va a chiudersi nella tarda serata italiana. Primadopo la squalifica per doping (prima ne aveva collezionate tre, di cui una vinta) per il classe ’95 che è proprio didel, mentre per il ventitreenne di La Plata è quella che in inglese viene chiamata “maiden” sul circuito maggiore. Partiamo dal derby argentino trae Sebastian Baez, il confronto che ha visto ribaltarsi le gerarchie, anche se va ricordato come Baez stia riprendendosi da un brutto periodo soltanto con questa Gira ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Santiago 2023: Nicolas Jarry e Tomas Martin Etcheverry si giocheranno il successo sulla terra cilena - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Wave ad un passo dal ritoccare il proprio best Ranking. La top 50 è vicina ?? Forza Andrea, altra settimana di pura passio… - Ilsuperbo89 : Wave ad un passo dal ritoccare il proprio best Ranking. La top 50 è vicina ?? Forza Andrea, altra settimana di pura… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Munar ???? vs Jarry ????, seconda semifinale del torneo Atp 250 di Santiago del Cile - Ubitennis : ATP Santiago, prima volta vincente per 'gli Andrea': Vavassori e Pellegrino trionfano in Cile -