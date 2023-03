Atp Santiago 2023, Pellegrino e Vavassori trionfano nel torneo di doppio (Di domenica 5 marzo 2023) In una settimana avara di successi in singolare, arrivano buone notizie per il nostro tennis dal doppio, con Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori vincitori dell’ATP 250 di Santiago. In finale il 25enne di Bisceglie ed il 27enne di Torino hanno sconfitto per 6-4 3-6 12-10 il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il cileno Matias Soto dopo aver annulato un match point nel super tie-break. “Vincere il titolo con uno dei miei più grandi amici è incredibile”, ha detto Vavassori. “Sono molto felice, è una grande emozione vincere il mio primo torneo ATP con lui”, ha aggiunto Pellegrino. Si tratta del secondo successo ATP per Vavassori, che aveva trionfato nel 2021 a Cagliari con Sonego. Primo trionfo invece per il pugliese nel circuito maggiore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) In una settimana avara di successi in singolare, arrivano buone notizie per il nostro tennis dal, con Andreae Andreavincitori dell’ATP 250 di. In finale il 25enne di Bisceglie ed il 27enne di Torino hanno sconfitto per 6-4 3-6 12-10 il brasiliano Thiago Seyboth Wild e il cileno Matias Soto dopo aver annulato un match point nel super tie-break. “Vincere il titolo con uno dei miei più grandi amici è incredibile”, ha detto. “Sono molto felice, è una grande emozione vincere il mio primoATP con lui”, ha aggiunto. Si tratta del secondo successo ATP per, che aveva trionfato nel 2021 a Cagliari con Sonego. Primo trionfo invece per il pugliese nel circuito maggiore. SportFace.

