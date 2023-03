Atp Challenger Pune 2023 | niente titolo per Nardi | Purcell vince in due set

(Di domenica 5 marzo 2023) Non riesce a Lucaa conquistare il quarto trofeodella sua giovane carriera, perdendo in finale acontro l’australiano Max. Un match in cui l’azzurro classe ’03 partiva sfavorito e difatti l’avversario ha avuto vita abbastanza comoda, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-3.è alla sua quindicesima vittoria consecutiva e lunedì entrerà per la prima volta nella top-100, mentre persi chiude una settimana che gli consegna certamente punti e fiducia. Con questo risultato si avvicinerà al suo best ranking di n°126 del mondo. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TENIPOcom : ATP CH100 Pune, India M. Purcell (AUS) d. L. Nardi (ITA) 6-2 6-3 - livetennisit : I Risultati dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger (05 Marzo 2023) - Ilsuperbo89 : @TuttocalcioS A me il mondo challenger piace in generale perché è imprevedibile,a volte si conoscono soggetti bizza… - TuttocalcioS : @Ilsuperbo89 Esattamente infatti è veramente poco professionale, a volta è anche questa la differenza tra chi gioca… - sportface2016 : #AtpChallenger Pune 2023, #Nardi vola in finale: #Palan sconfitto in tre set -

Il Next Gen pesarese si è arreso per 6 - 2 6 - 3 al rivale australiano PUNE (INDIA) - Niente da fare per Luca Nardi nella finale del "Pune Metropolitan Region",dotato di un montepremi di 130.000 dollari che si è disputato sui campi in cemento della metropoli indiana. Il 19enne tennista pesarese, n.151 del ranking e quarto favorito del seeding, ...Due a livelloa Campinas e Città del Messico e uno a livello, lo scorso anno all'250 di Cordoba. IL TABELLONE DELL'250 DI SANTIAGO Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...Il 23enne argentino si è aggiudicato tutti e tre i precedenti: uno a livello, nella passata stagione al primo turno a Cordoba, e due a livellonei quarti a Campinas 2021 e in ...

Clamoroso al Challenger di Waco: un giocatore si ritira sul match point Ubitennis

Buona prestazione dei due azzurri con Nardi in semifinale e Maestrelli che proverà ad imitarlo. Male Bellucci in Texas e Brancaccio a Pau ...Il torneo si terrà al Maggioni dal 9 al 16 luglio. Il calendario non andrà a sovrapporsi alle celebrazioni della Madonna della Marina che potranno partire non appena la manifestazione sarà terminata ...