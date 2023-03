ATP Acapulco 2023, Alex De Minaur: “Non ho mai mollato, questo titolo è un premio al lavoro” (Di domenica 5 marzo 2023) Alex De Minaur ha conquistato questa notte il settimo titolo della propria carriera, ma è un passo avanti importante poiché è il primo 500 dopo sei 250 messi in bacheca. Ad Acapulco è riuscito ad avere la meglio su Tommy Paul con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 e, con questo risultato, rientra anche in top 20 mondiale. “Ci ho messo impegno e forza – afferma l’australiano nella conferenza stampa dopo la vittoria – Lui ha iniziato bene, mentre io sono partito lento. È stata simile al match con Rune, dove dopo il primo set ho pensato solo di continuare a lottare’. Sono riuscito a cambiare il risultato, anche se fino all’ultimo punto non ho pensato che fosse finita“. “questo titolo – continua De Minaur – è un premio al lavoro ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)Deha conquistato questa notte il settimodella propria carriera, ma è un passo avanti importante poiché è il primo 500 dopo sei 250 messi in bacheca. Adè riuscito ad avere la meglio su Tommy Paul con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 e, conrisultato, rientra anche in top 20 mondiale. “Ci ho messo impegno e forza – afferma l’australiano nella conferenza stampa dopo la vittoria – Lui ha iniziato bene, mentre io sono partito lento. È stata simile al match con Rune, dove dopo il primo set ho pensato solo di continuare a lottare’. Sono riuscito a cambiare il risultato, anche se fino all’ultimo punto non ho pensato che fosse finita“. “– continua De– è unal...

