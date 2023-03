ATP Acapulco 2023, Alex de Minaur batte in rimonta Tommy Paul e fa suo il titolo (Di domenica 5 marzo 2023) Un’altra vittoria in rimonta. E’ stato l’australiano Alex de Minaur a trionfare nella Finale dell’ATP500 di Acapulco (Messico). Il n.22 del ranking ha sconfitto per 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 28 minuti di partita l’americano Tommy Paul (n.23 del mondo) e ha così ottenuto la settima affermazione nel massimo circuito internazionale del tennis, la più importante trattandosi di un torneo 500, come detto. Una partita nella quale l’ottima condizione fisica di de Minaur è venuta fuori alla distanza, al cospetto di un Paul che, dopo aver vinto il primo parziale, è calato di intensità, probabilmente fiaccato dalle fatiche dei match precedenti, come quello contro il connazionale Taylor Frtiz. Nel primo set Paul mette in campo la propria verve ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Un’altra vittoria in. E’ stato l’australianodea trionfare nella Finale dell’ATP500 di(Messico). Il n.22 del ranking ha sconfitto per 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 28 minuti di partita l’americano(n.23 del mondo) e ha così ottenuto la settima affermazione nel massimo circuito internazionale del tennis, la più importante trattandosi di un torneo 500, come detto. Una partita nella quale l’ottima condizione fisica di deè venuta fuori alla distanza, al cospetto di unche, dopo aver vinto il primo parziale, è calato di intensità, probabilmente fiaccato dalle fatiche dei match precedenti, come quello contro il connazionale Taylor Frtiz. Nel primo setmette in campo la propria verve ...

