Atletico Madrid | record di panchine per Simeone

Diego Simeone ieri sera si è seduto per la 613ª volta in carriera: è record per un allenatore dell'Atletico Madrid Nella vittoria di ieri sera contro il Siviglia per 6-1, Diego Simeone si è seduto per la 613ª volta in carriera sulla panchina dell'Atletico Madrid. A fine partita Antoine Griezmann ha commentato così ai microfoni di Movistar +: «Volevo davvero che questa partita fosse magica per il Cholo e per i tifosi. Dalla Coppa del Mondo stiamo attraversando una fase incredibile. Stiamo molto bene e dobbiamo godercela, sono molto contento».

