Atletica | Stefano Mei | “L’Italia è di nuovo ai massimi livelli”

"Ho la fortuna di vivere da presidente questo momento straordinario dell'Atletica italiana. Questo movimento sta crescendo tantissimo e merita la grande attenzione di questi giorni". Parola del presidente della Fidal Stefano Mei a proposito dei risultati azzurri agli Europei indoor di Atletica leggera, in scena a Istanbul". E spiega: "Il team azzurro è quanto mai compatto: lo dimostrano le ragazze della 4×400, la vittoria di Ceccarelli e il secondo posto di Jacobs. Marcell ha gareggiato pur non essendo al meglio delle condizioni fisiche e ha reso onore al giovane connazionale vincitore dell'oro", ha detto Mei, che conclude: "Volevo riportare l'Atletica italiana ai massimi livelli. Ci stiamo riuscendo, sia nelle gare, che fuori dalle competizioni: sono veramente contento".

