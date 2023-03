Atletica, Paolo Camossi: “Jacobs si mette in gioco, altri neanche ci proverebbero. Ceccarelli? 57 metri di accelerazione…” (Di domenica 5 marzo 2023) Se Samuele Ceccarelli è il nuovo protagonista dell’Atletica azzurra, c’è un Marcell Jacobs da non sottovalutare. Il campione olimpico dei 100 metri è arrivato secondo ieri nei 60 metri degli Europei indoor di Istanbul, nonostante un altro problemino fisico al polpaccio che ne ha limitato le prestazioni. “La cosa bella è che non potrò mai rimproverargli nulla – afferma il suo allenatore Paolo Camossi ai microfoni Rai – si mette sempre i giochi quando gli altri nemmeno ci proverebbero. Ha fatto qualcosa di meraviglioso in una giornata storica per l’Atletica italiana grazie a questa doppietta. Certo, si vuole sempre vincere, ma in questo caso l’aver corso conta ancora di più di una vittoria“. L’allenatore ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Se Samueleè il nuovo protagonista dell’azzurra, c’è un Marcellda non sottovalutare. Il campione olimpico dei 100è arrivato secondo ieri nei 60degli Europei indoor di Istanbul, nonostante un altro problemino fisico al polpaccio che ne ha limitato le prestazioni. “La cosa bella è che non potrò mai rimproverargli nulla – afferma il suo allenatoreai microfoni Rai – sisempre i giochi quando glinemmeno ci. Ha fatto qualcosa di meraviglioso in una giornata storica per l’italiana grazie a questa doppietta. Certo, si vuole sempre vincere, ma in questo caso l’aver corso conta ancora di più di una vittoria“. L’allenatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Atletica, Paolo Camossi: “Jacobs si mette in gioco, altri neanche ci proverebbero. Ceccarelli? 57 metri di accelera… - OA_Sport : Atletica, Paolo Camossi: “Jacobs si è messo di nuovo in gioco. Ceccarelli dimostra che in Italia c’è fermento” - - StefaniaT1 : RT @atleticaitalia: #Istanbul2023 Tutta la gioia, dalla A alla Zane: “Che emozione, tutto questo è grazie a Paolo Dal Soglio” #atletica #i… - CosaHaVinto_It : RT @atleticaitalia: ???????????????? ???????? ???????? ?????? ?? ???????? L’azzurro Zane Weir è campione d’Europa del peso con un clamoroso 22,06, 27 anni dopo il… - SimoneColonna8 : RT @atleticaitalia: ???????????????? ???????? ???????? ?????? ?? ???????? L’azzurro Zane Weir è campione d’Europa del peso con un clamoroso 22,06, 27 anni dopo il… -