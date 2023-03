Atletica, l’Italia ha vinto la classifica a punti degli Europei Indoor! Prima volta storica, battuta la Gran Bretagna (Di domenica 5 marzo 2023) l’Italia ha vinto la classifica a punti degli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera! Un trionfo spettacolare per la nostra Nazionale, che ha guadagnato il primo posto nella graduatoria che prende in considerazione i piazzamenti nelle prime otto posizioni (8 punti ai vincitori, 7 ai secondi e così a scendere). Si tratta di una Prima volta storica per il Bel Paese in questa kermesse. Gli azzurri ha toccato quota 84 punti, surclassando la Gran Bretagna (72,5) e i Paesi Bassi (69), mentre Germania (61) e Francia (58) restano giù dal podio. I ragazzi guidati dal DT Antonio La Torre hanno certificato la caratura raggiunta dal movimento tricolore, che dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)halaIndoor 2023 dileggera! Un trionfo spettacolare per la nostra Nazionale, che ha guadagnato il primo posto nella graduatoria che prende in considerazione i piazzamenti nelle prime otto posizioni (8ai vincitori, 7 ai secondi e così a scendere). Si tratta di unaper il Bel Paese in questa kermesse. Gli azzurri ha toccato quota 84, surclassando la(72,5) e i Paesi Bassi (69), mentre Germania (61) e Francia (58) restano giù dal podio. I ragazzi guidati dal DT Antonio La Torre hanno certificato la caratura raggiunta dal movimento tricolore, che dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Azzurro Istanbul?? Pomeriggio maiuscolo per l’Italia in Turchia agli Europei indoor di atletica. Nei 60 metri doppi… - tuttosport : OROOOOO STOOOOORICO PER L'ITALIA ? Samuele #Ceccarelli vince nei 60 metri agli europei indoor con il tempo di 6.48… - ItaliaTeam_it : UNA VITTORIA DI PESO ?????? Zane Weir è campione d’Europa indoor nel getto del peso. A Istanbul, l’azzurro ha regalat… - OA_Sport : Atletica, l’Italia ha vinto la classifica a punti degli Europei Indoor! Prima volta storica, battuta la Gran Bretag… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: Arriva la 5/a medaglia per l'Italia agli Europei indoor di atletica. E' l'argento della staffetta 4x400 femminile con Man… -

Atletica, Europei Indoor Istanbul 2023: il medagliere finale ...gli Europei indoor di atletica leggera 2023 ad Istanbul. La nazione che ha ottenuto più medaglie è stata la Norvegia , con 4 ori e un argento, davanti a Olanda e Gran Bretagna. Bene anche l' Italia , ... Elisabetta non ce l'ha fatta: la runner morta a 36 anni. Dolore sui social: 'Vola a correre in alto' Elisabetta Beltrame non ce l'ha fatta. La runner romana è morta a causa di un male incurabile nel giorno del suo 36esimo compleanno. La notizia è stata riportata da molti siti di atletica. La giovane ha gareggiato fino a ... Atletica, Euroindoor:due argenti Italia 19.25 Atletica, Euroindoor:due argenti Italia Arrivano altre due medaglie per l'Italia nell'ultima giornata degli Euroindoor di Istanbul. Larissa Iapichino è d'argento nel lungo col nuovo primato italiano (... ...gli Europei indoor dileggera 2023 ad Istanbul. La nazione che ha ottenuto più medaglie è stata la Norvegia , con 4 ori e un argento, davanti a Olanda e Gran Bretagna. Bene anche, ...Elisabetta Beltrame non ce'ha fatta. La runner romana è morta a causa di un male incurabile nel giorno del suo 36esimo compleanno. La notizia è stata riportata da molti siti di. La giovane ha gareggiato fino a ...19.25, Euroindoor:due argentiArrivano altre due medaglie pernell'ultima giornata degli Euroindoor di Istanbul. Larissa Iapichino è d'argento nel lungo col nuovo primato italiano (... Atletica, l'Italia fa festa con la staffetta agli Europei Indoor: argento della 4x400 donne OA Sport