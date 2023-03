Atletica | LARISSA IAPICHINO SALTA NEL FUTURO! Record italiano con 6 | 97 | arriva a 3 cm dall’oro agli Europei!

(Di domenica 5 marzo 2023)vola verso nuovi Paradisi, toccando Eden inesplorati, tornando in auge dopo un paio di stagioni complicate e ruggendo in maniera perentoria nell’occasione che conta, in un grande evento internazionale che spedisce in orbita la figlia d’arte, autentica predestinata che si è consacrata alla Atakoy Arena di Istanbul ed è entrata definitivamente in una nuova dimensione. La giovane fuoriclasse toscana ha conquistato la meda d’argento nel salto in lungoEuropei Indoor 2023 dileggera ed è riuscita nella magia con un balzo tecnicamente notevole, che conferisce un ulteriore valore a questo alloro: 6.97 metri, nuovoin sala, ovvero sei centimetri in più rispetto a quanto ella stessa fece due anni fa ad Ancona, quando ...

Iapichino conquista la medaglia d'argento nel lungo agli Euroindoor di Istanbul L'azzurra con la misura di 6.97 metri ha firmato all'ultimo tentativo il nuovo record italiano

Atletica, Larissa Iapichino firma la norma e vola in Finale agli Europei Indoor: salto da 6.66

Larissa Iapichino vola verso nuovi Paradisi, toccando Eden inesplorati, tornando in auge dopo un paio di stagioni complicate e ruggendo in maniera perentoria nell'occasione che conta, in un grande evento internazionale. Nella finale di salto in lungo agli Europei di Istanbul Larissa Iapichino si supera prendendosi la medaglia d'argento che vale anche il nuovo record italiano indoor di 6.97 metri.