Atletica | Larissa Iapichino | “Oggi è stato bellissimo! Ho pensato solo a saltare | voglio riprovare queste sensazioni”

Semplicemente straordinaria Larissa Iapichino, autrice di un spettacolare 6.97 (record nazionale indoor) condito da un'altrettanto entusiasmante medaglia d'argento nel salto in lungo agli Europei di Atletica indoor 2023 di Istanbul, con l'azzurra che è stata preceduta soltanto dalla britannica, superlativa, Jazmin Sawyers (7.00). Il suo salto, come detto, le ha permesso di realizzare il nuovo record nazionale, migliorando il 6.91 che la stessa Iapichino aveva registrato due anni fa ad Ancona, stessa misura peraltro effettuata dalla mamma Fiona May. Una prestazione del genere fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti per la classe 2002. Ecco le sue parole rilasciate al termine della gara odierna ai microfoni della Rai: "Oggi è stato bellissimo, per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare, voglio riprovare queste sensazioni"

