Atletica, Europei indoor Istanbul 2023: Simonelli e Dal Molin in finale ostacoli, Tentoglou batte ancora Montler nel lungo (Di domenica 5 marzo 2023) I risultati della sessione mattutine degli Europei indoor di Istanbul 2023 di Atletica. Buoni risultati ottenuti dagli italiani in gara: Lorenzo Ndele Simonelli e Paolo Dal Molin, infatti, hanno centrato l’accesso alla finale dei 60 metri ostacoli, avendo chiuso la propria semifinale tra i primi quattro. Format che beffa il terzo italiano in gara, Hassane Fofana, che ritocca il proprio primato stagionale in 7:71 ma, avendo chiuso quinto, rimane escluso dalla finale nonostante il tempo sia di tre centesimi migliore rispetto a quello di Dal Molin. Nella gara femminile, invece, niente da fare per Elisa Maria di Lazzaro il cui 8:06 la relega al settimo posto della propria ... Leggi su sportface (Di domenica 5 marzo 2023) I risultati della sessione mattutine deglididi. Buoni risultati ottenuti dagli italiani in gara: Lorenzo Ndelee Paolo Dal, infatti, hanno centrato l’accesso alladei 60 metri, avendo chiuso la propria semitra i primi quattro. Format che beffa il terzo italiano in gara, Hassane Fofana, che ritocca il proprio primato stagionale in 7:71 ma, avendo chiuso quinto, rimane escluso dallanonostante il tempo sia di tre centesimi migliore rispetto a quello di Dal. Nella gara femminile, invece, niente da fare per Elisa Maria di Lazzaro il cui 8:06 la relega al settimo posto della propria ...

Atletica: Euroindoor. Dal Molin e Simonelli in finale nei 60 ostacoli I due azzurri conquistano a Istanbul il pass per la gara che chiuderà la rassegna continentale ISTANBUL (TURCHIA) - L'ultima giornata degli Europei indoor di Istanbul scatta con due azzurri che si qualificano per la finale dei 60 ostacoli. A segno Paolo Dal Molin, medaglia di bronzo nella scorsa edizione, terzo nella sua semifinale con 7. Atletica. Joseph e Ditaji in finale. Jason Joseph e Ditaji Kambundji si sono qualificati per l'atto conclusivo dei 60m ostacoli agli Europei indoor in corso a Istanbul. Tra i due elvetici chi ha pi chanche di salire sul gradino pi alto del podio il 24enne basilese, in finale con il miglior tempo di 7'50. Oro Ceccarelli e argento Jacobs agli Europei indoor ISTANBUL (TURCHIA) " E' grande Italia agli Europei indoor di atletica in corso a Istanbul. Dopo la vittoria di Zane Weir nel peso, la spedizione azzurra conquista un altro oro e due argenti. Due di queste medaglie arrivano nella finale dei 60. Atletica, Europei Indoor 2023: Tentoglou trionfa nel lungo, Mahuchikh doma l'alto. Dal Molin e Simonelli in finale Nella mattinata si sono assegnati due titoli agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera, che si concludono oggi alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). Miltiadis Tentoglou ha confermato il pronosti.