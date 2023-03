Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60m degli Euroindoor a Istanbul, correndo in 6'48. Arg… - ItaliaTeam_it : “Abbiamo bisogno di voi!” ???? Marcell Jacobs incita i fan prima delle semifinali sui 60 metri degli Euroindoor di at… - ItaliaTeam_it : GUARDA CHE GRUPPO! ???? Dopo essere stato nominato capitano della Nazionale di atletica, Marcell Jacobs è pronto con… - settalese : RT @ItaliaTeam_it: “Abbiamo bisogno di voi!” ???? Marcell Jacobs incita i fan prima delle semifinali sui 60 metri degli Euroindoor di atletic… - Giornaleditalia : #italpresssport Atletica: Euroindoor. Dal Molin e Simonelli in finale nei 60 ostacoli -

I due azzurri conquistano a Istanbul il pass per la gara che chiuderà la rassegna continentale ISTANBUL (TURCHIA) - L'ultima giornata degli Europei indoor di Istanbul scatta con due azzurri che si ...Altri due azzurri in finale: è il responso della mattinata della quarta e ultima giornata deglidi Istanbul. Con ancora negli occhi le imprese tricolori di sabato sera - con la doppietta oro - argento di Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs nei 60 e l'argento di Dariya Derkach nel ...Samuele Ceccarelli ha vinto la medaglia d'oro nella gara dei 60 metri deglia Istanbul, correndo in 6"48. Argento a Marcell Jacobs, campione uscente, in 6"50. Bronzo allo svedese Larsson.

Atletica, Euroindoor: Italia domina i 60 RaiNews

Italia sugli scudi nei 60 ostacoli agli Europei Indoor 2023 di atletica leggera. Due azzurri si sono qualificati alla Finale tra le barriere alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). Paolo Dal Molin e ...A Istanbul i due promossi col quinto e l’ottavo tempo. Nel pomeriggio dieci gli italiani in finale diretta. C’è da difendere il primato nel medagliere e nella classifica a punti ...