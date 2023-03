Atletica, Dal Molin e Simonelli volano in finale agli Europei! Italia in spolvero tra gli ostacoli (Di domenica 5 marzo 2023) Italia sugli scudi nei 60 ostacoli agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera. Due azzurri si sono qualificati alla finale tra le barriere alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). Paolo Dal Molin e Lorenzo Simonelli si sono distinti nella prima semifinale: il veterano piemontese, primatista nazionale e in passato già due volte sul podio continentale in sala (argento nel 2013 con l’attuale record nazionale di 7.51 e bronzo nel 2021), ha chiuso al terzo posto con il tempo di 7.62; il 20enne romano ha concluso in quarta piazza (7.74) e festeggia l’accesso a un atto conclusivo di lusso dopo il quinto posto ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nella loro serie hanno fatto la differenza lo svizzero Jason Joseph (7.50) e il polacco Jakub Szymanski (7.54). I due ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)sugli scudi nei 60Europei Indoor 2023 dileggera. Due azzurri si sono qualificati allatra le barriere alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). Paolo Dale Lorenzosi sono distinti nella prima semi: il veterano piemontese, primatista nazionale e in passato già due volte sul podio continentale in sala (argento nel 2013 con l’attuale record nazionale di 7.51 e bronzo nel 2021), ha chiuso al terzo posto con il tempo di 7.62; il 20enne romano ha concluso in quarta piazza (7.74) e festeggia l’accesso a un atto conclusivo di lusso dopo il quinto posto ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nella loro serie hanno fatto la differenza lo svizzero Jason Joseph (7.50) e il polacco Jakub Szymanski (7.54). I due ...

