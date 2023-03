Atletica, Claudio Stecchi: “Volevo qualcosa di più ma non ho nulla da rimproverarmi, ho dato tutto” (Di domenica 5 marzo 2023) Prestazione sottotono nella prova odierna del salto con l’asta agli Europei di Atletica indoor 2023 di Istanbul per Claudio Stecchi: l’azzurro, al rientro dall’infortunio (che lo ha costretto a stare lontano dalle gare per un anno e mezzo), non è riuscito ad andare oltre il sesto posto (5.70); resta l’amarezza e la consapevolezza che si potesse fare qualcosa in più, dal momento che le tre medaglie sono state assegnate a quota 5.80. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell’azzurro rilasciate ai microfoni della Rai: “Di certo ero qui per ottenere qualcosa di più, la medaglia non era lontanissima e infatti era alla misura successiva e ci speravo. In ogni caso, non ho niente da rimproverarmi, ho dato tutto quello che avevo, i salti erano tutti buoni a parte ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) Prestazione sottotono nella prova odierna del salto con l’asta agli Europei diindoor 2023 di Istanbul per: l’azzurro, al rientro dall’infortunio (che lo ha costretto a stare lontano dalle gare per un anno e mezzo), non è riuscito ad andare oltre il sesto posto (5.70); resta l’amarezza e la consapevolezza che si potesse farein più, dal momento che le tre medaglie sono state assegnate a quota 5.80. Ecco, di seguito, le dichiarazioni dell’azzurro rilasciate ai microfoni della Rai: “Di certo ero qui per otteneredi più, la medaglia non era lontanissima e infatti era alla misura successiva e ci speravo. In ogni caso, non ho niente da, hoquello che avevo, i salti erano tutti buoni a parte ...

