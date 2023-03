Atletica, Claudio Stecchi sottotono agli Europei Indoor: la medaglia era alla portata (Di domenica 5 marzo 2023) Claudio Stecchi si era presentato con grandi ambizioni agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, dopo che un paio di settimane fa aveva eguagliato il record italiano Indoor di salto con l’asta (5.82 a Lievin, pareggiando il suo maestro Giuseppe Gibilisco). Il toscano aveva tutte le carte in regola per puntare al risultato di rilievo, ma nel momento più importante della stagione in sala ha manato l’appuntamento con la gloria: 5.70 superato soltanto al secondo tentativo, poi un errore a 5.80, conserva due prove per cercare lo scacco matto a 5.85, ma le fallisce e si deve accontentare del sesto posto. Resta un po’ di amaro in bocca per l’azzurro, che sperava di avvicinare il record italiano assoluto del suo allenatore, ovvero il 5.92 che venti anni fa ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)si era presentato con grandi ambizioni2023 dileggera, dopo che un paio di settimane fa aveva eguato il record italianodi salto con l’asta (5.82 a Lievin, pareggiando il suo maestro Giuseppe Gibilisco). Il toscano aveva tutte le carte in regola per puntare al risultato di rilievo, ma nel momento più importante della stagione in sala ha manato l’appuntamento con la gloria: 5.70 superato soltanto al secondo tentativo, poi un errore a 5.80, conserva due prove per cercare lo scacco matto a 5.85, ma le fallisce e si deve accontentare del sesto posto. Resta un po’ di amaro in bocca per l’azzurro, che sperava di avvicinare il record italiano assoluto del suo allenatore, ovvero il 5.92 che venti anni fa ...

