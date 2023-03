Atletica, Catalin Tecuceanu lontano dalle medaglie agli Europei. Spinta ad Adrian Ben: vittoria per 3 millesimi (Di domenica 5 marzo 2023) C’era grande attesa su Catalin Tecuceanu nella Finale degli 800 metri agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, ma l’azzurro non è mai riuscito a coprire il ruolo di protagonista sui quattro giri di pista alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). L’italo-rumeno, accreditato di finali caratterizzati da grandi rimonte, ha fatto parlare di sè non per meriti agonistici, ma per le spinte che ha dato agli avversari: una iniziale ai danni del belga Eliott Crestan (che ha cercato un difficilissimo sorpasso all’interno dove non c’era spazio, riuscendo comunque nell’intento) e poi uno nella penultima tornata, quando era in fondo al gruppo e ha spintonato da dietro lo spagnolo Adrian Ben, facendogli guadagnare due-tre metri poi risultati decisivi. Catalin ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023) C’era grande attesa sunella Finale degli 800 metriIndoor 2023 dileggera, ma l’azzurro non è mai riuscito a coprire il ruolo di protagonista sui quattro giri di pista alla Atakoy Arena di Istanbul (Turchia). L’italo-rumeno, accreditato di finali caratterizzati da grandi rimonte, ha fatto parlare di sè non per meriti agonistici, ma per le spinte che ha datoavversari: una iniziale ai danni del belga Eliott Crestan (che ha cercato un difficilissimo sorpasso all’interno dove non c’era spazio, riuscendo comunque nell’intento) e poi uno nella penultima tornata, quando era in fondo al gruppo e ha spintonato da dietro lo spagnoloBen, facendogli guadagnare due-tre metri poi risultati decisivi....

