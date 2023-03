Atletica, Antonio La Torre: “Mai avuto dubbi su Iapichino. Cambiato il clima in squadra, l’Italia è consistente” (Di domenica 5 marzo 2023) l’Italia è stata grande protagonista agli Europei Indoor 2023 di Atletica leggera, vincendo la classifica a punti (prima volta della storia) e conquistando ben sei medaglie: 2 ori (Samuele Ceccarelli sui 60 metri e Zane Weir nel getto del peso) e 4 argenti (Marcell Jacobs sui 60 metri, Larissa Iapichino nel salto in lungo, Dariya Derkach nel salto triplo, 4×400 femminile). La nostra Nazionale prosegue nel proprio momento di forma dopo l’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il DT Antonio La Torre ha tracciato un primo bilancio della spedizione di Istanbul ai microfoni della Rai. La nostra Nazionale ha conquistato la classifica a punti di questa rassegna continentale: “l’Italia non superava gli 80 punti dal 1982. Ne abbiamo fatti 33 in più di Torun 2021 dove conquistammo 1 oro, 1 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 marzo 2023)è stata grande protagonista agli Europei Indoor 2023 dileggera, vincendo la classifica a punti (prima volta della storia) e conquistando ben sei medaglie: 2 ori (Samuele Ceccarelli sui 60 metri e Zane Weir nel getto del peso) e 4 argenti (Marcell Jacobs sui 60 metri, Larissanel salto in lungo, Dariya Derkach nel salto triplo, 4×400 femminile). La nostra Nazionale prosegue nel proprio momento di forma dopo l’apoteosi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il DTLaha tracciato un primo bilancio della spedizione di Istanbul ai microfoni della Rai. La nostra Nazionale ha conquistato la classifica a punti di questa rassegna continentale: “non superava gli 80 punti dal 1982. Ne abbiamo fatti 33 in più di Torun 2021 dove conquistammo 1 oro, 1 ...

